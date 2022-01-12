2022/01/12 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة، اليوم الأربعاء، عثورها على كدس للعبوات الناسفة في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة من خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عثرت مفارز الخلية آنفا وبالتنسيق مع الفرقة السادسة عشرة على كدس للعبوات الناسفة تابع لعصابات داعش الإرهابية، في منطقة كر إسحاق وقرية كفرك بقضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى".

وبينت أن "الكدس يحتوي على 150 عبوة ناسفة"، مشيرة الى أن "الجهد الهندسي قام بمعالجتها دون حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهمات الاستخبارات تضبط كدساً للعبوات الناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهمات الاستخبارات تضبط كدساً للعبوات الناسفة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).