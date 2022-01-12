2022/01/12 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه بايدن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qVpaFwnojt8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه بايدن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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