استشهاد واصابة 3 مقاتلين بالحشد في الأنبار

2022/01/12 | 21:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقاطع عكاشات في محافظة الأنبار.

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