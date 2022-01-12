توب 5: إسرائيل تعلن إفشال محاولة تجنيد مواطناتها.. وفضيحة بمباراة تونس ومالي

2022/01/12 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني بتجنيد مواطنات إسرائيليات لاستهداف الدولة، إلى إنهاء حكم مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، المواجهة عند الدقيقة 89..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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