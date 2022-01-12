بيان من مجلس الخدمة الاتحادي بشأن التعيينات في الوقت الحالي

2022/01/12 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن التعيينات في الوقت الحالي.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة،وسام اللهيبي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إن “كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم (133133) في 27/12/2021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك […]

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