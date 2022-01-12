2022/01/12 | 21:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا ستنتقل إلى سياسة “الردع المضاد” تجاه حلف الناتو في حال اتباع الحلف سياسة ردع روسيا.ونقلت روسيا اليوم، وتابعتها “أيرث نيوز”، عن غروشكو قوله في أعقاب اجتماع مجلس روسيا – الناتو في بروكسل، يوم الأربعاء، إنه “إذا انتقل الناتو إلى سياسة الردع، فهذا يعني أنه ستكون […]

ظهرت المقالة روسيا: سننتقل الى سياسة “الردع المضاد” تجاه الناتو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: سننتقل الى سياسة “الردع المضاد” تجاه الناتو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: سننتقل الى سياسة “الردع المضاد” تجاه الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).