الاتحاد الوطني: لا تغيير في موقفنا وصالح مرشحنا الوحيد للرئاسة

2022/01/12 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان وصف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، المرحلة السياسية الراهنة بـ”المهمة بالنسبة للبيت الكردي”.وقالت القيادية في الحزب ريزان شيخ دلير في تصريح صحفي، “المرحلة الراهنة مهمة بالنسبة للبيت الكردي لحسم منصب رئيس الجمهورية، الذي يعتبر حصة للاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشحنا هو برهم صالح للولاية الثانية، وليس هناك أي تغيير في موقفنا”.وأضافت، “كان …

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