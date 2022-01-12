وفاة كبير مرافقي صدام حسين في الدوحة

2022/01/12 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الرئيس المخلوع صدام حسين،

اليوم الاربعاء، عن وفاة مرافق الاخير

اللواء ارشد ياسين.

وكتب "معتز نمير دهام الحسن" احد اقارب

الرئيس المخلوع صدام حسين عبر حسابه في

موقع فيسبوك، إن "اللواء ارشد

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