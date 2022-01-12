2022/01/12 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعلن إطلاق استمارة القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي يتبع…

ظهرت المقالة التعليم تعلن إطلاق استمارة القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن إطلاق استمارة القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن إطلاق استمارة القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).