التعليم تطلق استمارة القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي

2022/01/12 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، اطلاق استمارة القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي.وذكر بيان للوزارة، تلقته “أيرث نيوز”، ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق استمارة التقديم الى القبول المركزي للقناتين (العامة وذوي الشهداء) للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي من الدراسة الإعدادية الذين استلمت بياناتهم من […]

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