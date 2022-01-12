بالفيديو.. الداخلية تعلق على مقطع فيديو لضابط تحدث عن تعرض منزله لدكة عشائرية

2022/01/12 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توضيح بناء على ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول ادعاء ضابط برتبة عقيد ضمن ملاك وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بتعرض داره الى هجوم بالأسلحة اضافة الى ما ذكره من ادعاءات بانتماء الجهة المهاجمة الى شخصيات عسكرية بمؤسسات الدولة الرسمية .تود وكالة الاستخبارات ان تبين ان الموضوع والمعلومات التي ذكرها الضابط انفا لا اساس لها من الصحة وادعاءات كاذبة وان الموضوع ينحصر في تعرض داره الى ما يعرف بالدكة العشائرية على خلفية تهديدات بينه وبين جيرانه بسبب خلافات واتهامات حيث تم تهديده مسبقا وقاموا بتنفيذ الاعتداء على داره لعدم استجابته لتهديداتهم او حل الموضوع الخلافي بينه وبين جيرانه.ان وكالة وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وفي الوقت الذي ترفض فيه تصرفات منسوبها غير القانونية التي لا تعبر عن أخلاق المؤسسة الامنية وستتعامل معه بالطرق القانونية الأصولية فانها ترفض اعتداءات الآخرين على اي مواطن عراقي بغض النظر عن وظيفته وانتمائاته وتؤكد الوكالة بالعمل الفوري على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق منفذي الدگة العشائرية لانها تعتبر من جرائم الارهاب وتدعو جميع المتخاصمين الى ان يكون القانون هو الفيصل لحل النزاعات ورفض زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي تحت اي ذريعة كانت.

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