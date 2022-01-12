أزمة الأسواق المالية واتساع دائرة التعامل مع الأصول المالية - مصطفى العبد الله الكفري

2022/01/12 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري شهدت السنوات العشرين الأخيرة من القرن العشرين اتساع دائرة التعامل مع الأصول المالية وبخاصة الأسهم والسندات ومشتقاتها من عقود آجلة وعقود خيارات على نحو واسع جداً لم تشهد له مثيل من قبل.



(وفي ظل هذه " السكرة المالية" اندفعت أعداد وفئات عديدة من المدخرين ومن المضاربين المحترفين إلى دخول لعبة " الحظ والمصادفة" في أسواق المال العالمية، وعندما انهارت الأسواق المالية في أسيا خلال صيف 1997، جاءت التحل ......





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