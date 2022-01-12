2022/01/12 | 21:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ksLOxYrihBs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة الذهب الأسود دون وقود | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة الذهب الأسود دون وقود | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).