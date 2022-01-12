السيسي: كنا نتمنى أن نساهم بأكثر من 500 مليون دولار في إعمار غزة

2022/01/12 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن قطاع غزة يحتاج مبالغ مالية أكبر من مبلغ الـ500 مليون دولار، الذي أعلن في مايو/أيار 2021 عن تخصيصه كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة.

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