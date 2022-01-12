2022/01/12 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تعرض دار ضابط منسوب للوزارة إلى هجوم من جهة تابعة للدولة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناء على ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول ادعاء ضابط برتبة عقيد ضمن ملاك وزارة الداخلية – وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية …

ظهرت المقالة الداخلية توضح بشأن تعرض دار ضابط منسوب لها لهجوم من جهة تابعة للدولة أولاً على النور نيوز.

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