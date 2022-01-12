2022/01/12 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ اعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاربعاء، إن متحور “أوميكرون” قد يكون “بداية النهاية” بالنسبة للجائحة.
وقال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل اعلام تابعتها “ايرث نيوز”: “ربما نحن عشية منعطف قد يكون حاسما مع الانتقال من مرحلة الجائحة إلى مرحلة مرض متوطن مع وصول المناعة لدى السكان إلى مستويات عالية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا: اوميكرون بداية النهاية بالنسبة لكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل اعلام تابعتها “ايرث نيوز”: “ربما نحن عشية منعطف قد يكون حاسما مع الانتقال من مرحلة الجائحة إلى مرحلة مرض متوطن مع وصول المناعة لدى السكان إلى مستويات عالية […]
ظهرت المقالة سويسرا: اوميكرون بداية النهاية بالنسبة لكورونا أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا: اوميكرون بداية النهاية بالنسبة لكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويسرا: اوميكرون بداية النهاية بالنسبة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).