2022/01/12 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاربعاء، إن متحور “أوميكرون” قد يكون “بداية النهاية” بالنسبة للجائحة.وقال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل اعلام تابعتها “ايرث نيوز”: “ربما نحن عشية منعطف قد يكون حاسما مع الانتقال من مرحلة الجائحة إلى مرحلة مرض متوطن مع وصول المناعة لدى السكان إلى مستويات عالية […]

ظهرت المقالة سويسرا: اوميكرون بداية النهاية بالنسبة لكورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا: اوميكرون بداية النهاية بالنسبة لكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويسرا: اوميكرون بداية النهاية بالنسبة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).