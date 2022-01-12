أربيل يدعم صفوفه بالمحترف البرازيلي جولياني

2022/01/12 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي أربيل، مساء اليوم الأربعاء

مع المحترف البرازيلي ماثيو جولياني،

لتمثيل القلعة الصفراء في المرحلة

الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد المبرم

بين الطرفين، إلا أ

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