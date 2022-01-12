الموارد تحدد موعد المباشرة بتنفيذ البحوث الخاصة بالمركز البحثي العراقي - التركي

2022/01/12 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن موعد المباشرة بتنفيذ البحوث الخاصة بمشروع أعمال تأهيل بناية المركز البحثي العراقي - التركي، من العقود الحكومية ومهام المركز، فيما أشارت إلى مساعيها للوصول إلى صيغة مشتركة مع أنقرة بشأن واردات المياه وتشكيل وفد للاطلاع على مستويات الخزن في السدود التركية.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الموارد المائية بشأن استثناء مشروع اعمال تأهيل بناية المركز البحثي العراقي - التركي المشترك للمياه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة"، مبينا أن "القرار يهدف الى انجاز بناية المركز والتجهيزات المطلوبة، فضلا عن بعض المختبرات ودار استراحة لغرض استقبال الخبراء الأتراك القادمين".

وأوضح، أن "المركز المشترك يوجد فيه خبراء من الجانبين العراقي والتركي، وسبب استثنائه من العقود الحكومية لغرض تنفيذ الأعمال المطلوبة بوتيرة سريعة، خاصة وأنه يتطلب سرعة تنفيذ من اجل الوصول الى مستويات متقدمة".

وأشار، إلى أن "المركز يأخذ على عاتقه اجراء بحوث في مجالات متعددة من اجل التعرف على المشاكل التي يتعرض لها القطاع المائي في العراق سواء من ناحية الخزين المتاح او طريقة تجهيزه بالسدود والخزانات واسلوب التشحين، بالاضافة الى مجال تأمين الاستصلاح للأراضي وانشاء مشاريع اروائية بوسائط حديثة تتعتمد على الرأي المتطور".

وأضاف، أن "المشروع يحتاج الى تخصيصات مالية واجراءات تتعلق بالشروع بتنفيذه"، متوقعا "أن تكون خلال العام الحالي حركة اكبر بهذا الجانب من اجل الوصول الى مستويات متقدمة بالبنى التحتية للمركز ومن ثم المباشرة بتنفيذ البحوث بهذا الصدد".

ولفت، إلى "تشكيل وفد للقيام بالمفاوضات مع تركيا بهذا الجانب، فضلا عن وفد امني للاطلاع على مستويات الخزن في السدود التركية التي تؤثر على الواردات المائية في العراق منها سد أليسو على نهر دجلة وسد أتاتورك على نهر الفرات".

وتابع، أن "هذين السدين من السدود المهمة جدا ولهما أثر كبير في الواردات المائية للعراق"، مبينا أن "خطة الوفد تهدف الى الاطلاع على خطط التشغيل المعمول بها في السدود التركية ومناقشتهم حول خطة التشغيل للتوصل إلى صيغة يتفق عليها الطرفان".

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