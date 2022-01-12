ايطاليا تسجل اعلى معدل يومي بوفيات كورونا

2022/01/12 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاربعاء، تسجيل أعلى معدل للوفيات بسبب كورونا، منذ أيار من العام الماضي، بعدد 313 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، عن وزارة الصحة، تسجيل 313 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هو الأعلى منذ مايو الماضي ومنذ بدء الموجة الرابعة لفيروس […]

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