مصدر يكشف عن اسم أول مرشح رسمي لرئاسة جمهورية العراق - عاجل

2022/01/12 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رشح القبادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الاربعاء، نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر مطلع لوكالة (بغداد اليوم)، انه "من المؤمل ان يعلن زيباري ترشيحه يوم غد الخميس بشكل رسمي".

يشار الى ان منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، حيث تشهد منافسة مستمرة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني.

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