2022/01/12 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إطلاق استمارة القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي.

وقال إعلام التعليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت إطلاق استمارة التقديم الى القبول المركزي للقناتين (العامة وذوي الشهداء) للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي من الدراسة الإعدادية الذين استلمت بياناتهم من وزارة التربية هذا اليوم الموافق 2022/1/12 وبلغت أعدادهم (2346) طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي".

وأضاف "وفي الوقت الذي يستمر فيه التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 كانون الثاني الحالي 2022 فإن الاستمارة الإلكترونية تتطلب تسجيل عشرة خيارات من الطالب على وفق الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 2022/2021".

وتابع "وعملا بإجراءات التقديم الخاصة بذوي الشهداء فإن تقديم الطلبة من هذه الشريحة يكون من خلال تفعيل الرقم الامتحاني عن طريق مؤسسة الشهداء حصرا".

أضغط هنا استمارة التقديم

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