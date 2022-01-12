تنويه من المرور حول ترويج معاملات المركبات في مجمعات التسجيل

2022/01/12 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، تنويها حول ترويج معاملات المركبات في مجمعات التسجيل.وذرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “لغرض معالجة حالة البطئ في ترويج معاملات المركبات في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات، تقرر ايقاف سحب الاستمارات الخارجية من الانترنت اثناء الدوام الرسمي”، مشيرة انه “حيث سيكون سحب الاستمارات اثناء […]

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