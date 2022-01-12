المرور تتحدث عن خطة لتوسعة الطرق وإنهاء الاختناقات المرورية

2022/01/12 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن مضامين خطة من 3 محاور لتوسعة الطرق وإنهاء الاختناقات المرورية خلال العام الجاري، وفيما أشارت إلى البدء بتنفيذها في مناطق بالعاصمة بغداد، أوضحت إيجابيات مشروع الطريق الحولي.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هنالك جهودا كبيرة بدأت بتطبيق خطة …

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