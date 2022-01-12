القبض على 5 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في كربلاء

2022/01/12 | 22:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 5 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في محافظة كربلاء.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم مكافحة مخدرات، كربلاء، تمكنت من إلقاء القبض على (5) متهمين ضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة”.واشار البيان الى “إحالة المتهمين إلى القضاء […]

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