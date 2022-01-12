ماجد الوائلي يتسلم منصب محافظ النجف

2022/01/12 | 22:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تسلم ماجد الوائلي، اليوم الأربعاء، منصب محافظ النجف، بعد استقالة المحافظ السابق لؤي الياسري.

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