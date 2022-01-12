2022/01/12 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4jMDb_JMQAs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدخوله الموجة الرابعة.. العراق يواجه تحديات انتشار كورونا وخصوصا عدم التزام المواطنين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدخوله الموجة الرابعة.. العراق يواجه تحديات انتشار كورونا وخصوصا عدم التزام المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).