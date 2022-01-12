نحو المؤتمر الخامس عشر للاتحاد - محمود سعدون

2022/01/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_سعدون ايام قليلة تفصلنا عن حدث جماهيري وتنظيمي شبابي ، ففي الايام القليلة القادمة سيعقد اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي موتمره الخامس عشر وهو الذي دأب على عقد مؤتمراته الدورية بانتظام كل سنتين والحرص على انجاز هذا الاستحقاق وفقا للنظام الداخلي ، والتهيئة والتحضير الجيدين له كي تكون ثماره ومخرجاته محطة اضافية لتعزيز دور الاتحاد في الحياة الشبابية ، وفي المجتمع ، وتحقيق الامال المعقودة عليه .



الشبيبة ......





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