تعريف المرض النفسي كما لم تسمعه من قبل - اسمها محمد 39- - لمى محمد

2022/01/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد بحكم عملي كأستاذ في الطب النفسي في أمريكا، أقابل كل عام كثيراً من طلاب الطب، يتنافسون بقوة على الالتحاق باختصاص الطب النفسي، و يصبح هذا الاختصاص من أكثر الاختصاصات الطبية تنافسية يوماً بعد يوم..



أنا الطبيبة متعددة الاختصاصات الطبية أرى في هذا الاختصاص خلاص الكثيرين...تذكري نبوءتي هذه: في عام 2030يعني بعد ثماني سنوات و إن استمرت هذه الأرض..سيصبح الطب النفسي Psychiatry سيد علوم الطب، ......





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