العذاري: النجف سوف تدخل مرحلة جديدة من الإعمار وتقديم الخدمات

2022/01/12 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

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أكد رئيس الكتلة الصدري في البرلمان العراقي حسن العذاري على حسابه الرسمي على منصة الفيس بوك بأن محافظة النجف الاشرف سوف تدخل مرحلة جديدة من الاعمار والخدمات ومحاربة الفساد والفاسدين وختمها بوسم#النجف_عاصمة_الإصلاح_و_التشيع

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