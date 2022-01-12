خلال 24 ساعة.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في الانبار

2022/01/12 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الأنبار، اليوم الاربعاء، ايجازها اليومي لأهم نشاطاتها وفعالياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة.وذكر بيان للمديرية انها “تضمنت إلقاء القبض على(20) متهما بمواد قانونية مختلفة، حيث تمكنت قوة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على (4) متهمين وفق أحكام […]

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القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

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