دول أوروبية تسجل أرقاماً قياسية بحصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية

2022/01/12 | 22:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت دول أوروبية، اليوم الأربعاء،

أرقاماً قياسية جديدة بحصيلة الوفيات

والإصابات بفيروس كورونا اليومية، إذ

أعلنت ألمانيا عن تسجيل 80430 إصابة

بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي

أعلى حصيلة إصابات يوم

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