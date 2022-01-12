ألمانيا تقرر تمديد مهمة جيشها بالعراق وتستبعد سوريا

2022/01/12 | 22:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الألمانية تجديد مهمة

جيشها في العراق لمدة تسعة أشهر مع

إجراء مراجعة شاملة لمهمته هناك، فيما

استبعدت سوريا بشكل رسمي كمنطقة عمليات

للجيش في هذه المهمة.

ونقل موقع إذاعة صوت ألمانيا، عن

المت

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