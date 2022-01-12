العراق يوصى بإلزام القادمين للبلاد بإظهار بطاقة تلقى لقاح كورونا

2022/01/12 | 22:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت "اللجنة العليا للصحة والسلامة" فى

العراق اليوم /الأربعاء/، بإلزام

القادمين إلى البلاد من العراقيين

والأجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي

اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكر بيان للمكتب الإعل

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