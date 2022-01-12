القبض على ثاني اكبر تاجر مخدرات في كركوك

2022/01/12 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ثاني اكبر تاجر مخدرات في محافظة كركوك.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز قسم مكافحة المخدرات بأمرة العميد، هما رؤوف عبدالكريم، القت القبض على ثاني أكبر تاجر مخدرات في محافظة كركوك”.واشار البيان الى ان “عملية القاء القبض تمت بكمين محكم”، مبينا ان […]

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