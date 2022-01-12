انتشار امني كثيف ونصب سيطرات في منطقة الفضيلية شرقي بغداد

2022/01/12 | 23:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتشار كثيف للقوات الامنية ونصب سيطرات في منطقة الفضيلية، شرقي العاصمة بغداد.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “وحدات اللواء الثاني، تنتشر بشكل كثيف في منطقة الفضيلية، شرقي العاصمة بغداد، لغرض انهاء النزاعات العشائرية في المنطقة”.واشار المصدر الى ان “القوات نصبت سيطرات مفاجئة، وتقوم بتفتيش العجلات الداخلة للمنطقة […]

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