2022/01/12 | 23:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SAw6rtlZZ1A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحشد الشعبي يهاجم منزل العقيد في الاستخبارات صادق علي بالاسلحة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحشد الشعبي يهاجم منزل العقيد في الاستخبارات صادق علي بالاسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).