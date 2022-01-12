الديمقراطي الكردستاني يرشح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/12 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد القيادي في الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، اليوم الاربعاء، على طرح ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.وقال رجب، في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان ” اجتماعا عقد للديمقراطي الكردستاني وطرح ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة جمهورية العراق باعتبارها من حصة الاكراد، في حال اصر الاتحاد على ترشيح برهم صالح”.واضاف “نتمنى ان […]

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