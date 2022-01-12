رئيس الوزراء يكلف نائبا صدريا سابقا بمنصب محافظ النجف

2022/01/12 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الاربعاء،

بأن رئيس الوزراء كلف نائبا صدريا سابقا

بمنصب محافظ النجف

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي كلف النائب السابق عن التيار

الصدري ماجد الوائلي بمصنب محافظ

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