الصراع حول الأرض في السودان (3) - تاج السر عثمان

2022/01/12 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان ثالثا: الأرض في مملكة الفونج 1 أشرنا سابقا الي أنه في ممالك النوبة المسيحية كانت الأرض والرعايا من أملاك الحاكم ، ولم تكن هناك حقوق تنظم ملكية الأرض ، وكان الفلاحون يعتبرون عبيداً لملك النوبة أو من ينوب عنه في المناطق البعيدة عن السيطرة المباشرة للملك وبالتالي لم يكن للمزارع الحق في التصرف في الأراضي بالبيع والشراء.



وكان ملك النوبة أو من ينوب عنه يستحوذ على كل الإنتاج الزراع ......





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