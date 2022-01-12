الدفاع المدني الإماراتي يسيطر على حريق محدود في جبل علي الصناعية

2022/01/12 | 23:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر الدفاع المدني الإماراتي على حريق محدود وقع في منطقة جبل علي الصناعية، الأربعاء، دون وقوع إصابات

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