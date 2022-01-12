السيرة الذاتية لمحافظ النجف الجديد

2022/01/12 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم السيرة الذاتية عن النجف الجديد ماجد الوائلي.

الوائلي هو عضو في "مجلس النواب العراقي"، جمهورية العراق للدورة الرابعة.وكان عضو اللجنة المالية في المجلس ذاته، واستشاري في هندسة الإنشاءات، ومحاضر في الميكانيك الهندسي بكلية الهندسة في "جامعة الكوفة" منذ يونيو (حزيران) 2006، كما يشغل عضوية "نقابة المهندسين العراقية" برتبة استشاري منذ 1995، وعضوية "نقابة المعلمين العراقيين" منذ 2010.عمل كمهندس مقيم ومدير موقع بدائرة المشاريع الكهربائية في "وزارة الكهرباء" بين 2002 و2006.حاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص هندسة الإنشاءات عام 2014 من "جامعة بابل"، وماجستير في نفس الاختصاص عام 1998 من "جامعة النهرين"، وبكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1995 من "جامعة بغداد".

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