2022/01/12 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، عن وجود رغبة لدى التيار الصدري والإطار التنسيقي للتوصل إلى اتفاق والدخول بكتلة موحدة إلى مجلس النواب.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، أنه "من المرجح ان يكون هنالك لقاء بين قيادات الإطار التنسيقي والتيار الصدري خلال الـ48 ساعة المقبلة لإيجاد مخرج من الخلافات والتوصل إلى اتفاق والدخول إلى مجلس النواب بكتلة موحدة".

وأضاف، ان "الطرفين يدركان حساسية وخطورة المرحلة الحالية والمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان حقوق أبناء الشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدخول بكتلة واحدة.. نائب يتحدث عن تطورات بين التنسيقي والتيار الصدري خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدخول بكتلة واحدة.. نائب يتحدث عن تطورات بين التنسيقي والتيار الصدري خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).