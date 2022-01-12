زيباري مرشح رسمي لرئاسة الجمهورية

2022/01/12 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رشّح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، نفسه لمنصب رئاسة جمهورية العراق.ونقلت وسائل إعلام كردية تابعها “النور نيوز”، نبأ ترشيح الزيباري نفسه لرئاسة الجمهورية، بعد تضارب تصريحات على مدى اليومين الماضيين بشأن “تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن منصب رئيس الجمهورية”.

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