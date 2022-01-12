رئيس الكتلة الصدرية: النجف سوف تدخل مرحلة جديدة من الإعمار وتقديم الخدمات

2022/01/12 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تحدث رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الأربعاء، عن مستقبل محافظة النجف.وقال العذاري في “تغريدة” له “بتويتر” تابعها “النور نيوز”، ان “النجف سوف تدخل مرحلة جديدة من الإعمار وتقديم الخدمات ومحاربة الفسـاد والفاسـدين”.

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