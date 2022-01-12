2022/01/12 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، على دعم ملف فول الصويا، لأهميته بمشاريع قطاع الدواجن، وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الخفاجي ترأس اليوم، اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لادامة واكثار بذور الرتب العليا لمحصول فول الصويا، بحضور السيد الوكيل الإداري الدكتور مهدي سهر الجبوري، ومستشار الوزارة الدكتور […]

ظهرت المقالة لأهميته بمشاريع قطاع الدواجن..



وزير الزراعة يشدد على دعم ملف فول الصويا أولاً على ايرث نيوز.

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