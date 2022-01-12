2022/01/12 | 23:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: glfC6UV4sSk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).