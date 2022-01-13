التعليم: إطلاق بوابة التقديم الثانية الى الجامعات والكليات الأهلية

2022/01/13 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق البوابة الإلكترونية الثانية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق البوابة الإلكترونية الثانية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021، ويستمر التقديم عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) والتسجيل الى موعد لا يتجاوز 2022/1/27 في ضوء مدخلات وشروط التقديم للعام الدراسي 2022/2021 في الدراستين الصباحية والمسائية وسيكون متاحا للطلبة كافة من خريجي الدراسة الإعدادية للدور التكميلي الثاني فضلا عن الطلبة الذين لم يقوموا بالتسجيل خلال البوابة الأولى من التقديم".ودعت وزارة التعليم، الطلبة الى "تدقيق اختياراتهم ومعرفة الأجور الدراسية والحدود الدنيا للتقديم من خلال دليل الطالب المنشور في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) فإنها تؤكد على عدم السماح بتسـلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطلب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".

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