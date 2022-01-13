الكشف عن طبيعة صوت القصف شمالي العاصمة بغداد

2022/01/13 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني يكشف تفاصيل صوت القصف شمالي بغداد

خلية الإعلام الأمني==============وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد.============١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢

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