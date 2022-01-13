الاعلام الامني تؤكد قصف هدف مهم لداعش شمالي بغداد

2022/01/13 | 00:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، قصف طائرات حربية عراقية لموقع مهم لداعش شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية، تلقته “أيرث نيوز”، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية عالج احدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد”.يذكر ان مصدرا امنيا في العاصمة بغداد افاد لـ”ايرث نيوز”، في […]

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