بالوثيقة: الداخلية تدعو مديرياتها لبيان الرأي عن مدى الاستفادة من خدمات المحولين الى الملاك المدني

2022/01/13 | 00:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت وزارة الداخلية، اليوم، مديراتها الى بيان الرأي عن مدى استفادتها من خدمات المنتسبين المحولين من الملاك العسكري الى الملاك المدني.وبحسب وثيقة حصلت “ايرث نيوز”، على نسخة منها، فأن “وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي، ارسلت بلاغا سريا لقيادة قوات الحدود وقيادة قوات الشرطة الاتحادية ومديرية شرطة الطاقة، ومديرية الدفاع المدني، لأبداء الرأي […]

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